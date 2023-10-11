Кримінал
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11.10.2023 14:13
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Торгували метадоном на Харківщині: затримано трьох чоловіків

Торгували метадоном на Харківщині: затримано трьох чоловіків

Троє наркозалежних чоловіків розробили план, щоб незаконно отримувати наркотичні засоби та в подальшому збувати їх, заробляючи таким чином на життя.

Підозрювані перебували на замісній підтримувальній терапії в лікарні місті Дніпро, тому мали право отримувати відповідні рецепти на придбання метадону, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зловмисники звертались одразу до декількох медичних закладів за рецептами, приховуючи, що вже отримали їх у іншій лікарні.

Встановлено, що підозрювані були «пацієнтами» одразу п’ятьох клінік, розташованих у Дніпрі.

Зловмисники отримували за відпрацьованою схемою метадон кожні десять днів та перевозили його в Лозову, де збували іншим наркозалежним особам, розкладаючи закладки по місту.

Їхня злочинна діяльність продовжувалась близько року.

Наркоторговців викрито 9 жовтня цього року в місті Лозова, під час перевезення чергової партії незаконно придбаного метадону. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ході обшуку виявлено та вилучено близько 20 блістерів з метадоном, листки призначення препаратів з різних клінік, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням прокурора усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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