СБУ затримала інформатора «вагнерівців», який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині

Служба безпеки запобігла новим спробам рф отримати актуальні дані про Сили оборони України на Донеччині.

У ході контрдиверсійних заходів затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі.

Таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер», яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора.

За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Також «вагнерівці» хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр.

У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Втім, завдяки СБУ російського інформатора було вчасно викрито.

Як встановило розслідування, поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка у свою чергу «працювала» на учасницю окупаційного угруповання «вагнерівців».

З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11846

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