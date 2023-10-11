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99 ударів батогами за поцілунок: Криштіану Роналду не варто їхати до Ірану

99 ударів батогами за поцілунок: Криштіану Роналду не варто їхати до Ірану

Зірковому форварду «Аль-Насра» Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогами під час наступного відвідування Ірану.

Про це повідомляє хорватське видання Index HR, посилаючись на іранські ЗМІ, пише SPORT.UA.

У вересні Роналду разом з «Аль-Насром» приїхав на матч Ліги чемпіонів Азії проти місцевого «Персеполіса» і переміг 2:0.

Під час візиту до Ірану Роналду зустрівся зі своєю персональною фанаткою, художницею з обмеженими можливостями, на ім’я Фатіма.

Під час зустрічі Роналду обійняв і поцілував жінку, що суворо заборонено іранськими законами.

Агентство Телевидения Новости

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