Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень: де було найгарячіше

Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, у ніч на 12 жовтня, російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу «Shahed-136/131».

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Васюківка, Міньківка, Кіндратівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочи, Кліщіївка, Андріївка, Диліївка, Керамік, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Нікополь Дніпропетровської області; Новорайськ, Зміївка, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Агентство Телевидения Новости