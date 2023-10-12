Наслідки обстрілів: нічні пожежі у Харкові та області
Вночі проти 12 жовтня ворог завдав ударів по Харківщині (попередньо БПЛА), в результаті виникли 3 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані.
Влучання зафіксовані у Харкові в Індустріальному районі, та Харківському районі області, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
За попередніми даними постраждав 57-річний чоловік.
О 22:50 розпочалася друга за добу пожежа від артудару окупантів у Куп’янську.
Цього разу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 120 кв.м.
На місці події працювали вогнеборці 44-ї і 14-ї ДПРЧ, котрі загасили вогонь о 01:08 та врятували сусідній будинок.