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Наслідки обстрілів: нічні пожежі у Харкові та області

Наслідки обстрілів: нічні пожежі у Харкові та області

Вночі проти 12 жовтня ворог завдав ударів по Харківщині (попередньо БПЛА), в результаті виникли 3 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані.

Влучання зафіксовані у Харкові в Індустріальному районі, та Харківському районі області, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

За попередніми даними постраждав 57-річний чоловік.

О 22:50 розпочалася друга за добу пожежа від артудару окупантів у Куп’янську.

Цього разу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 120 кв.м.

На місці події працювали вогнеборці 44-ї і 14-ї ДПРЧ, котрі загасили вогонь о 01:08 та врятували сусідній будинок.

Агентство Телевидения Новости

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