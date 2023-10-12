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Деспота та домашнього тирана ізольовано від суспільства: ображав родичів

Деспота та домашнього тирана ізольовано від суспільства: ображав родичів

Поліцейські доставили до слідчого ізолятору чоловіка, який ухилявся від виконання судового вироку за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Раніше судимий за домашнє насильство 29-річний чоловік постійно ображав свою бабусю, нецензурно лаявся, кричав, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші.

Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження.

Київський районний суд міста Харкова визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального проступку.

11 жовтня поліцейські сектору протидії домашньому насильству доставили чоловіка до слідчого ізолятору.

Агентство Телевидения Новости

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