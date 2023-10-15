Окупанти обстріляли з авіації 5 населених пунктів на Харківщині та намагалися наступати в районі Синьківки та Іванівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 жовтня. 599 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’ячка Чернігівської області; Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Керамік, Очеретине, Прогрес, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости