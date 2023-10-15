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З Ізраїлю евакуювали першу групу українців

З Ізраїлю евакуювали першу групу українців

З Ізраїлю евакуювали першу групу українців: 207 громадян, серед них 63 дитини.

Про це повідомив речника МЗС Олег Ніколенко.

«Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту рейсів із Тель-Авіва до м. Клуж, Румунія. Наступний рейс заплановано, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців», – йдеться у повідомленні.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що Ізраїль хочуть залишити 260 українців.

Агентство Телевидения Новости

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