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Стала «директоркою» ліцею при окупантах — судитимуть освітянку

Стала «директоркою» ліцею при окупантах — судитимуть освітянку

На Харківщині судитимуть ще одну освітянку, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала вчителем.

«Подружившись» з окупантами, вона отримала підвищення.

За даними слідства, у червні минулого року жінка обійняла посаду «в.о. директора «Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района». 

Новоспечена «директорка» ліцею повідомила вчителям про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та зібрала списки педагогів, готових працювати на таких умовах. 

Колаборантка також організувала завезення підручників російською мовою, а у серпні минулого року разом з іншими вчителями пройшла курс підвищення кваліфікації у місті курськ російської федерації, щоб оволодіти методикою викладання за стандартами освіти держави-агресорки. 

Наразі вона перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. 

Агентство Телевидения Новости

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