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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ДСНС

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – допомога населенню і комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Протягом дня рятувальники продовжили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу у селищі Борова Ізюмського району, який стався 15 жовтня. Вони гасили окремі осередки пожежі у зруйнованому навчальному закладі, проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Працювало 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС, у тому числі вогнеборці з Луганщини.

Також протягом дня продовжились аварійно-рятувальні та пошукові роботи на території зруйнованого ворогом 15 жовтня приватного домоволодіння у селі Дружелюбівка Борівської громади. Працювали рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Загиблих не знайдено.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Об 11:50 надійшла інформація про черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилася на території приватного домоволодіння у м. Ізюм. Постраждав 72-річний чоловік. Він отримав міно-вибухову травму ступні та одразу був госпіталізований до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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