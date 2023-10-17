Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 91

В Україну з ЄС та Молдови транспортовано у 7 разів більше газу, ніж минулого року

В Україну з ЄС та Молдови транспортовано у 7 разів більше газу, ніж минулого року

З квітня по жовтень 2023 року Оператор ГТС транспортував в Україну понад 3 млрд кубів природного разу з ЄС та Молдови. Це у 7 разів більше за обсяги транспортованого газу протягом аналогічного періоду минулого року (понад 414 млн кубометрів).

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

З обсягу транспортованого газу у вітчизняних ПСГ зберігається 2,4 млрд куб м газу, який належить іноземним компаніям.

«Замовлення потужностей європейськими трейдерами є результатом проведеної роботи із сертифікації ПСГ за європейськими стандартами. Ця активність свідчить про повну інтегрованість української газової інфраструктури в європейську. Це вагомий крок на шляху до створення в Україні енергетичного хабу та позбавлення Європи залежності від російського газу», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За даними Оператора ГТС України, основним напрямком транспортування природного газу став словацький – звідти надійшло 45% обсягів газу. Також природний газ постачався з Угорщини, Польщі та Трансбалканського напрямку (з Румунії через Молдову).

Трансбалканський маршрут цього року використовувався вперше, здебільшого ним транспортувався газ на замовлення іноземних трейдерів для зберігання в Україні.

«Нам, як українському оператору ГТС, дуже важливо підтверджувати, що попри всі ризики ми — надійний партнер Європи. Ми багато зустрічались із європейськими колегами і замовниками, щоб зняти їхні побоювання. Обсяг у 3 млрд кубометрів газу, які надійшли в Україну з квітня, – це відповідь іноземних компаній на наші зусилля і знак довіри до України та української газової інфраструктури», — підкреслив генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 