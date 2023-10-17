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На пожежі у Харкові загинула жінка

На пожежі у Харкові загинула жінка

17 жовтня об 11:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Південнопроєктній міста Харкова.

До місця пригоди прибуло 2 пожежно-рятувальних підрозділи Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС на автоцистернах у складі 10 рятувальників, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Площа пожежі склала близько 10 кв.м.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої 60-річної жінки.

Локалізували вогонь о 11:26 та повністю загасили його о 12:18. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости

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