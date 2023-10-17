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На Ізюмщині загинув чоловік: спрацювала міна

На Ізюмщині загинув чоловік: спрацювала міна

Подія сталася 17 жовтня у полі поблизу села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В балці під час проведення польових робіт підірвався трактор МТЗ на невідомому ВНП.

Тракторист, чоловік 1971 року народження загинув на місці.

ДСНС попереджає:

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости

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