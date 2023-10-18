Богодухівський район: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей

18 жовтня о 10:00 на номер 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на залізничному переїзді біля с. Макариха Богодухівського району.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

До місця пригоди негайно вирушили 2 оперативні відділення Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. По прибуттю стало відомо, що в результаті зіткнення легковика «Volkswagen Jetta» з ремонтною дрезиною 65-річний водій та 80-річна пасажирка авто зазнали значних травм.

Постраждалі не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля, тому рятувальники швидко дістали постраждалих та передали медикам екстреної медичної допомоги. Їх госпіталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова.

Агентство Телевидения Новости