Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:08
Просмотров: 87

Окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, є проблеми зі світлом

Окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, є проблеми зі світлом

18 жовтня близько 11:47 окупанти завдали удару по Харкову.

«До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях», – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

За даними мера Харкова, попередньо, влучанні було в Індустріальному районі міста.

«Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги», – повідомив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 