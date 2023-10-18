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Окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, є проблеми зі світлом
18 жовтня близько 11:47 окупанти завдали удару по Харкову.
«До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях», – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
За даними мера Харкова, попередньо, влучанні було в Індустріальному районі міста.
«Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги», – повідомив Терехов.