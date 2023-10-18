Окупанти пошкодили електромережу, постраждала жінка

Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією фахівців Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи.

Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.

Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору.

Агентство Телевидения Новости