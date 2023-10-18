Триває допомога родинам загиблих та постраждалим від ракетного удару по селу Гроза

Вже нараховано більше ніж 290 тис. грн для виплат членам 22 родин загиблих, відповідно до рішення Шевченківської селищної військової адміністрації.

Виплати іншим постраждалим будуть здійснені найближчим часом, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Також селищною ВА надана першочергова допомога для усунення пошкоджень постраждалих будинків.

Роботи по тимчасовому усуненню руйнувань проведено у повному обсязі за допомоги благодійного фонду DRC (Данська Рада у справах біженців) та Міжнародної організації з міграції», – наголосив Синєгубов.

«Вже здійснено виплати 23 постраждалим сім’ям від благодійного фонду «Актед» за підтримки ООН.

Організація UNICEF, у свою чергу, здійснює виплати 9 постраждалим сім’ям з дітьми.

Особливу увагу приділяємо долі дітей, що залишилися внаслідок теракту росіян без батьків, оформлено опікунство близьких родичів над 11 такими дітьми», – сказав голова ОДА.

Агентство Телевидения Новости