На Харківщині викрито ще двох шанувальників «руського миру»
За процесуального керівництва Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області викрито двох чоловіків, які активно підтримували збройну агресію рф.
Ними виявились двоє мешканців міста Первомайський, повідомляє прокуратура Харківській області.
Одним з палких прихильників «руського миру» виявився 49-річний електромонтер. Слідством встановлено, що він неодноразово публічно висловлювався на підтримку дій окупантів в Україні та виправдовував перед своїми колегами збройну агресію рф.
Чоловік активно ділився своїми переконаннями й онлайн.
Для цього використовував заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники».
Там він активно репостив антиукраїнський контент з класичними наративами кремлівської пропаганди про «бандерівців, які вбивають слов’ян», та про «українські війська, які обстрілюють мирне населення Донбасу».
Крім того, підозрюваний розмістив публікацію, у якій стверджував, що в кожному дворі необхідно поставити пам’ятник Леніну, адже сам він нібито є «основателем украинского государства».
Другий підозрюваний — 51-річний чоловік, який працює слюсарем на місцевому підприємстві.
Він також на власній сторінці в «Одноклассниках» розміщував дописи на підтримку окупаційних військ рф.
Чоловік зізнавався у коханні росії, репостив публікації з викривленими історичними фактами, які активно транслюють кремлівські пропагандисти, а також римовані рядки, які мали за мету дискредитувати українських захисників.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.