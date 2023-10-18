Три потяги для метро отримає Харків від Варшави

Варшавський метрополітен передасть Харкову три рухомих склади метро як гуманітарну допомогу.

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 18 жовтня, ухвалив рішення про організаційні заходи щодо співпраці з Варшавським метрополітеном, повідомляє міськрада.

Як повідомив в. о. директора Департаменту інфраструктури Олександр Мирошниченко, зараз готується тендерна документація для доставлення 18 вагонів, кожен з яких розрахований приблизно на 40 сидячих місць, а загальна місткість становить від 265 до 273 пасажирів.

«Потяги потребують переобладнання на нашу ширину колії. Це займе деякий час.

Після проведення підготовчих робіт поступово вводитимемо їх в експлуатацію.

Завдяки цій допомозі ми оновимо рухомий склад, що дозволить покращити умови перевезення харків’ян та за необхідності скоротити інтервали руху», – зазначив Олександр Мирошниченко.

Нагадаємо, домовленості щодо передачі Харкову рухомого складу метрополітену були досягнуті в серпні під час зустрічі міського голови Ігоря Терехова з віцемером Варшави Міхаїлом Ольшевським та керівником Варшавського метрополітену Єжи Лейком.

Агентство Телевидения Новости