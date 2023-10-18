Удар окупантів по селу Дружелюбівка 15 жовтня: кількість жертв збільшилася

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по приватному житловому будинку у с. Дружелюбівка Ізюмського району, що стався в ніч на 15 жовтня, збільшилася до 3 людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Сьогодні рятувальники, які продовжували пошукові роботи під завалами, знайшли тіло цивільного 31-річного чоловіка.

Це син чоловіка і дружини, що також загинули в ніч російського обстрілу.

Агентство Телевидения Новости