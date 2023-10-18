Нелегально торгували алкоголем та цигарками: поліція виявила порушників

Поліцейські припинили діяльність закладу у Харкові, який нелегально торгував алкоголем та тютюновими виробами.

У Холодногірському районі працівники поліції вилучили 75 літрів лікеро-горілчаних виробів та понад 600 пачок цигарок, повідомляє поліція Харківській області.

Під час рейду дільничні офіцери відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області виявили заклад, що здійснював реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без документів.

Діяльність закладу, що здійснював нелегальну торгівлю, припинена через відсутність дозвільних документів та ліцензій.

Щодо реалізатора складено адміністративний протокол за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Зібрані матеріали направлені до суду.

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