У Харкові ліквідували масштабну пожежу в супермаркеті

18 жовтня о 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному із супермаркетів міста.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними користувачів соцмереж, горів супермаркет «Клас» на проспекті Героїв Харкова, 295.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м. та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв. м.

Надзвичайники евакуювали 30 осіб. Попередньо постраждалих немає.

О 19:00 пожежу локалізовано. О 20:09 – ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости