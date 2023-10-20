Нардепи підтримали законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читанні

Верховна Рада в першому читанні підтримали законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на народних депутатів Олексія Гончаренка, Ярослава Железняка та Ірину Геращенко.

За відповідний законопроєкт №8371 проголосували 267 депутатів.

Судячи з трансляції Гончаренка з зали парламенту, на захист УПЦ МП виступав, зокрема, депутат Артем Дмитрук (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»). Під час виступу депутата Юрія Бойка (колишній співголова забороненої ОПЗЖ), законодавці скандували «ганьба», «агент» та «геть московського попа».

Ірина Геращенко назвала голосування «історичним»: «Верховна Рада України зробила перший крок, щоби викурити московських попів з української землі. Що говорить цей закон? Він не про релігію, не про церкву. Він про захист нацбезпеки України. Про те, що церква, яка має митрополію у Москві, насправді не церква, а ФСБшна філія. І вона може закриватися за рішеннями суду».

Що передувало

У січні Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Законопроєкт підготували за рішенням Ради національної безпеки і оборони. РНБО просило президента Володимира Зеленського розглянути діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії рф проти України. Причина — недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

В УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення РНБО назвали «розмаїтим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».

Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко заявив нам, що рішення про заборону УПЦ МП може бути введене тільки після того, як буде надана церковно-канонічна оцінка зв’язку УПЦ МП із центром у Москві.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі із церковниками повідомив, що Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій висловила свою підтримку законопроєкту. Утім УПЦ МП, предстоятель якої — митрополит Онуфрій — також входить до Ради Церков, заявила про маніпуляції підсумків зустрічі.

Агентство Телевидения Новости