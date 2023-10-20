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Залужний: «На Куп’янському напрямку наші хлопці та дівчата тримають оборону у надскладних умовах»

Залужний: «На Куп’янському напрямку наші хлопці та дівчата тримають оборону у надскладних умовах»

Авдіївка. Одна з найскладніших ділянок фронту. Противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ та оточити місто.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 19 жовтня працював в Авдіївці.

Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

«Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.

Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.

Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну», – написав Залужний.

Агентство Телевидения Новости

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