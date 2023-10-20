Залужний: «На Куп’янському напрямку наші хлопці та дівчата тримають оборону у надскладних умовах»
Авдіївка. Одна з найскладніших ділянок фронту. Противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ та оточити місто.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 19 жовтня працював в Авдіївці.
Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.
Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.
«Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.
Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.
Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну», – написав Залужний.