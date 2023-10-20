У Дергачах завершують відновлення перших будинків, пошкоджений ворожими обстрілами
Відбудова будинків у Дергачах проходить за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Загалом цього року в місті відновлюють 17 багатоквартирних будинків.
Про це повідомили в ХОВА.
Михайло Харнам, заступник начальника Харківської ОВА
На сьогодні у місті Дергачі триває відновлення будинків на двох вулицях – Центральній і 23 серпня. У багатьох будинках, крім зовнішніх робіт з ремонту покрівлі, утеплення та облаштування фасадів, а також заміни вікон, приводяться до ладу під’їзди й сходові марші. За потреби вставляються вибиті в квартирах двері, облаштовуються підвали, виконуються штукатурні роботи.
Усі 17 будинків у місті планують завершити до грудня цього року. У планах також – благоустрій прилеглої території.
Ці дві вулиці у Дергачах – одні з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів.
Володимир Усов, розповів начальник Харківської районної військової адміністрації
Багатоквартирні будинки, розташовані тут, зазнали значних руйнувань. Станом на сьогодні, три будівлі перебувають на стадії готовності 99%. Відбудову ще двох житлових об’єктів виконано на 90%.
Також у Харківському районі цього року планується почати відновлення 10 багатоквартирних будинків у Руській Лозовій і по 1 – в Докучаєвському та Рогані.