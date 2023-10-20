Вночі окупанти обстріляли Куп’янськ-Вузловий

Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.

У селі Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір’я. Пошкоджено сарай та дах будинку.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» села Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди.

У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів. На Куп’янському напрямку наші військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування.

Агентство Телевидения Новости