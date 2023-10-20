10 пожеж за добу, одна – через ворожий обстріл: зведення ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

14 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

1 – інший виїзд.

О 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору Вовчанська, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї. Пожежа охопила площу 350 кв. м. Горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль. Поранень дістали двоє людей. Вони самостійно звернулись до лікарні за медичною допомогою. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі одного оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Загалом дві пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. О 15:00 їм вдалось загасили вогонь.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.

О 16:30 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилася на вул. Матросова у м. Харкові. За попередніми даними, чоловік, 1981 року народження збирав металобрухт та наступив на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух. Він отримав міно-вибухову травму лівої ступні, множині поранення обличчя та одразу був госпіталізований до лікарні. Остаточні обставини події з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости