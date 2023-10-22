Постраждалих внаслідок ракетного удару по «Новій Пошті» під Харковом вже 16

В результаті нічного обстрілу села Коротич загинули 6 людей, 16 поранені. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.

Інформація про загиблих та поранених уточнюється, повідомили в ГУНП Харківської області.

До відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області 21 жовтня близько 22:20 надійшло повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення Нової пошти та вантажне авто.

Станом на 2:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.

За адресою працювали всі профільні служби. Рятівники оперативно загасили пожежу. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости