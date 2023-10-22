Наслідки обстрілу Куп’янська: серед поранених двоє підлітків

22 жовтня близько 7:00 ранку ворог обстріляв Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення троє людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожими обстрілами перебували Першотравневе, Синьківка та Дворічна Куп’янського району, Борова Ізюмського району, Гатище, Бударки Чугуївського району та інші населені пункти.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 14 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Просування у ворога немає.

Агентство Телевидения Новости