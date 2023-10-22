Шансів добігти до укриття не було: «Нова пошта» оголосила день трауру

21 жовтня внаслідок ракетного удару по відділенню «Нової пошти» у селі Коротич Пісочинської територіальної громади загинули 6 людей, 16 отримали травми.

За даними ГУНП Харківської області, на території термінала перебувало 22 особи. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років.

Як повідомили в компанії «Нова пошта», серед постраждалих є важкі. За інформацією компанії, у людей не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до ракетного удару.

«Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо – кожному».

22 жовтня компанія оголосила день трауру.

Агентство Телевидения Новости