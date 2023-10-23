Харківський район: рятувальники вивільнили з багнюки коня

22 жовтня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Слобожанське Липецької громади Харківського району у багнюці застряг кінь і не міг самотужки з неї вибритися.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На місці ДСНСники з’ясували, що тварина знаходиться передніми та задніми ногами в багнюці.

Рятувальники обв’язали коня пожежним рукавом та за допомогою пожежного автомобіля витягнули з пастки.

Агентство Телевидения Новости