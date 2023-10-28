Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, минулої доби, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепек та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

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