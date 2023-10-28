Примусова евакуація сімей з дітьми з Куп’янського району – Синєгубов

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, евакуації підлягають сім’ї з дітьми з населениних пунктів: село Кіндрашівка, село Тищенківка, місто Куп’янськ, селище Куп’янськ-Вузловий, село Ківшарівка, село Глушківка, село Колісниківка, село Курилівка, село Новоосинове, село Подоли.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

Крім того, згідно рішення Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.

Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Закликаємо усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей.

Агентство Телевидения Новости