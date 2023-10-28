Війська ЦАХАЛу з танками увійшли на територію Сектора Гази, — ЗМІ

Палестинські ЗМІ повідомляють, що Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію Сектора Газа. У наземній операції використовують танки.

Про це пише видання Times of Israel, повідомляє Фокус.

«Палестинці стверджують, що ізраїльські танки ведуть бій із бойовиками в Секторі Газа», — ідеться в повідомленні.

Крім того, ізраїльські журналісти писали, що військове крило терористичного угруповання ХАМАС, бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам», заявляло, що розпочалося протистояння наземному вторгненню ЦАХАЛа до сектора Гази.

Бойовики заявили про «жорстокі сутички», які відбуваються біля Бейт-Хануна в північній частині Гази й Бурейджа в центрі анклаву.

Водночас офіційні особи США та Ізраїлю повідомили ABC News, що сьогоднішнє наземне вторгнення в Сектор Гази не є великомасштабним наступом.

Так, неназване американське джерело повідомило телеканалу, що операція має обмежений характер. А представник ЦАХАЛу Пітер Лернер зазначив, що нинішні дії не є великою операцією, проте вона «очікується».

Агентство Телевидения Новости