Війська ЦАХАЛу з танками увійшли на територію Сектора Гази, — ЗМІ
Палестинські ЗМІ повідомляють, що Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію Сектора Газа. У наземній операції використовують танки.
Про це пише видання Times of Israel, повідомляє Фокус.
«Палестинці стверджують, що ізраїльські танки ведуть бій із бойовиками в Секторі Газа», — ідеться в повідомленні.
Крім того, ізраїльські журналісти писали, що військове крило терористичного угруповання ХАМАС, бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам», заявляло, що розпочалося протистояння наземному вторгненню ЦАХАЛа до сектора Гази.
Бойовики заявили про «жорстокі сутички», які відбуваються біля Бейт-Хануна в північній частині Гази й Бурейджа в центрі анклаву.
Водночас офіційні особи США та Ізраїлю повідомили ABC News, що сьогоднішнє наземне вторгнення в Сектор Гази не є великомасштабним наступом.
Так, неназване американське джерело повідомило телеканалу, що операція має обмежений характер. А представник ЦАХАЛу Пітер Лернер зазначив, що нинішні дії не є великою операцією, проте вона «очікується».