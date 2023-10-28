Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського, та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено 2 приватні житлові будинки та сільський клуб, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У селі Курилівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Крім того, під вогнем окупантів перебували: м. Вовчанськ Чугуївського району, селище Козача Лопань Харківського району, селище Борова Ізюмського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп’янського району та інші населені пункти.

Тривають роботи з розмінування.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 15 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не вів. Ситуація під контролем ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости