Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА
Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського, та Ізюмського районів.
Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено 2 приватні житлові будинки та сільський клуб, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
У селі Курилівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок.
Крім того, під вогнем окупантів перебували: м. Вовчанськ Чугуївського району, селище Козача Лопань Харківського району, селище Борова Ізюмського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп’янського району та інші населені пункти.
Тривають роботи з розмінування.
За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 15 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.
На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не вів. Ситуація під контролем ЗСУ.