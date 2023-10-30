Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 58

Цієї ночі окупанти обстрілювали Харківщину – Синєгубов

Цієї ночі окупанти обстрілювали Харківщину – Синєгубов

Цієї ночі, близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв село Новоосинове Куп’янського району.

Пошкоджено приватний будинок та гараж, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 02:00 обстріляне місто Купянськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок.

Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку за добу українські військові відбили 7 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог зазнає втрат та не має просування.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 