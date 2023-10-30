Цієї ночі окупанти обстрілювали Харківщину – Синєгубов

Цієї ночі, близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв село Новоосинове Куп’янського району.

Пошкоджено приватний будинок та гараж, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 02:00 обстріляне місто Купянськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок.

Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку за добу українські військові відбили 7 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог зазнає втрат та не має просування.

Агентство Телевидения Новости