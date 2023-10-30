Повісток в «Дії» не буде, а інформація про блокування банківських рахунків – фейк

Повісток в «Дії» не буде, банківські рахунки громадян через запуск реєстру військовозобов’язаних блокувати теж не будуть.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Судово-юридична газета.

«Не буде повісток у “Дії”. Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів.

Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в “Дії”», – наголосив Федоров.

«Є в нас така історія, що коли ви одружуєтесь, наприклад, вам потрібно прийти у військкомат і сповістити про це військкомат. Навіщо, якщо коли ви одружуєтесь, автоматично може ця інформація змінюватися статус в реєстрі “Оберіг” і тоді не потрібно приходити в військкомат, і для багатьох людей знімається певний стрес від цієї події: прийти, стояти в черзі, записатися і так далі.

Тому завдяки запуску цього реєстру можна буде уникнути багато таких дій. Непотрібно буде кожного разу приходити в військкомат для того, щоб сповістити його про те, що в вашому житті щось змінилося.

А насправді є цілий закон і там багато правил, коли вам потрібно приходити.

Я впевнений, що 90% чоловіків порушували це, тому що вони просто про це не знають», – пояснив Михайло Федоров переваги реєстру «Оберіг».

Міністр зазначив, що зараз обговорюється новий план цифрової трансформації Міністерства оборони.

Щодо фейку, який кілька тижнів тому активно розходився в інтернеті, що, мовляв, через запуск реєстру людині зможуть блокувати банківські рахунки, якщо у військкомату до неї будуть якісь питання, наприклад, вона не прийде по повістці, Федоров наголосив, що немає нормативно-правових актів, які зобов’язують когось вчиняти такі дії.

Агентство Телевидения Новости