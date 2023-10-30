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Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів по житлових секторах Купʼянська

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів по житлових секторах Купʼянська

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 30 жовтня окупанти вчергове обстріляли м. Купʼянськ: пошкоджено приватні домоволодіння, повідомляє прокуратура Харківській області.

29 жовтня Купʼянськ також був під ворожим ударом. Внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, горів приватний житловий будинок.

За попередніми даними, російська армія обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости

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