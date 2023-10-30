Підірвав гранату поруч з будинком — 5 з половиною років позбавлення волі

Суд визнав винним чоловіка в незаконному придбанні, зберіганні психотропної речовини без мети збуту та незаконному придбанні, зберіганні, носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також хуліганстві.

Чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за крадіжки та злочини, вчинені у сфері незаконного обігу психотропів, під час іспитового строку знову порушив закон, повідомляє прокуратура Харківській області.

Встановлено, що чоловік придбав гранату Ф-1 у невстановленої на теперішній час особи та носив при собі.

12 лютого цього року близько першої години ночі, перебуваючи біля житлового будинку по вул. Таганській у Харкові, зловмисник, наражаючи на небезпеку інших людей, кинув приведену в дію гранату Ф-1 у бік будинків та розташованих поряд автомобілів.

У результаті вибуху було пошкоджено дві автіки, припарковані поруч з будинком, їхнім власникам завдано матеріальну шкоду на суму понад 330 тис. грн.

За декілька днів до цієї події чоловіка на вулиці зупинили правоохоронці, які виявили у нього два зіп-пакети з психотропною речовиною PVP — зловмисник планував вжити її трохи пізніше. Новий злочин у сфері незаконного обігу психотропів чоловік вчинив протягом року після засудження за цією ж статтею.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково.

Він пояснив, що не мав наміру підривати гранату і що чека з неї вийнялась випадково, коли чоловік діставав вибуховий пристрій з кишені куртки. Крім того, зловмисник зазначив, що автомобілі потерпілих мали пошкодження ще до моменту вибуху.

Однак суд дійшов висновку, що винуватість обвинуваченого доведена повністю. Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости