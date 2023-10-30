Пів мільйона за використання ділянки із бізнес-центром у Харкові: прокуратура вимагає від підприємства повернути борг

Прокурори встановили, що у власності Харківської міської ради перебувала земельна ділянка по пров. Сімферопольському. За результатами комплексного вивчення наявних документальних матеріалів та інформації виконавчих органів міської ради, а також проведеного обстеження земельної ділянки встановлено, що земельна ділянка в період з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувалась для розміщення та обслуговування нежитлових будівель, а саме бізнес-центру.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Проте тільки 02.08.2021 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2021, укладеного Харківською міською радою з ТОВ, за відповідачем зареєстровано право власності на земельну ділянку, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис.

Таким чином, ТОВ з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувало земельну ділянку для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати коштів за землю в передбаченому законодавством розмірі. Так, підприємство заборгувало перед державою понад пів мільйона гривень.

Керівник Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки.

Наразі Господарським судом Харківської області судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости