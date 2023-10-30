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«Нова пошта» розповіла про сьому жертву ракетного удару по харківському терміналу

«Нова пошта» розповіла про сьому жертву ракетного удару по харківському терміналу

30 жовтня жертв удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом 21 жовтня стало сім – у лікарні помер один з постраждалих, який того вечора отримав важкі травми.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним. Сьогодні зранку Максим помер», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку було 25 років.

Агентство Телевидения Новости

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