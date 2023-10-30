«Нова пошта» розповіла про сьому жертву ракетного удару по харківському терміналу

30 жовтня жертв удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом 21 жовтня стало сім – у лікарні помер один з постраждалих, який того вечора отримав важкі травми.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним. Сьогодні зранку Максим помер», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку було 25 років.

Агентство Телевидения Новости