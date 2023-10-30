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На Харківщині затримали чоловіка за жорстоке побиття односельця

На Харківщині затримали чоловіка за жорстоке побиття односельця

Під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 38-річний мешканець Печенізької територіальної громади побив свого знайомого.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

29 жовтня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від дружини місцевого жителя про те, що в гаражі на території власного домоволодіння вона знайшла свого чоловіка на підлозі усього в крові.

У неконтактному стані з численними травмами різного ступеня тяжкості 60-річного постраждалого госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Працівники Чугуївського районного управління поліції оперативно встановили обставини злочину та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник, який втік з місця події, переховався у родичів.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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