На Куп’янщині після обстрілів вояків рф було ліквідовано дві пожежі
31 жовтня вдень ворог вчергове завдав ворожих обстрілів по населеним пунктам Куп’янщини Харківської області, в результаті чого сталося 2 пожежі.
Одна пожежа сталася за межами села Мала Шапківка Кіндрашівської громади, повідомляє ДСНС в Харківській області.
На відкритій території горіла трава на площі 4га.
Вогнеборці загасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор.
Інша пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. На території приватного сектору горів житловий будинок на площі 100 кв.м.
Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.
Постраждалих немає.