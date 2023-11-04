У полон харківської 92-ї ОМБр здався окупант, що рік воював проти України (відео)

Військовослужбовець рф, який рік воював проти України, добровільно здався в полон харківської 92-ї окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

Розповідь полоненого – у телеграм-каналі 92 ОМБр.

За словами окупанта, він працював у москві екскаваторщиком, до армії призвали за повісткою. Розповідає, як йому у полоні надали медичну допомогу та закликав інших вояків рф здаватися у полон через те, що «ця війна не має сенсу».

«Скоро меня обменяют и я буду с женой и с детьми», – впевнений окупант.

Агентство Телевидения Новости