Як відновлюється пошкоджений житловий фонд на Харківщині

Цього року на Харківщині відновлюють 48 багатоквартирних будинків.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі розповів заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Загалом цьогоріч у регіоні тривають роботи з відновлення 62 об’єктів, пошкоджених внаслідок дій російських окупантів. На їх ремонт виділено 1 мільярд 162 мільйони гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«У пріоритеті – відновлення житлового фонду, об’єктів соціальної та критичної інфраструктури. Ще один об’єкт фінансувався виключно за кошти місцевого бюджету – це будинок у Чугуєві, відновлення якого закінчили наприкінці серпня», – зазначив Євген Іванов.

Серед об’єктів житлового фонду відновлюють 48 багатоквартирних будинків. Зокрема, вже закінчили роботи у соціальному гуртожитку в Золочеві, будинку в Старому Салтові та 2 будинках у місті Дергачі.

На завершальній стадії перебуває 12 об’єктів: 2 будинки в Лозовій, 2 – в Старому Салтові, по 1 – в Чугуєві та Новій Гусарівці, 6 – у Дергачах.

«Упродовж листопада буде завершено 9 будинків у Дергачах, 14 об’єктів у Старому Салтові та 1 – в Балаклії. Розпочаті роботи із відновлення 3 будинків у Руській Лозовій та 3 – в Ізюмі. Також 2 об’єкти є перехідними на наступний рік – це багатоквартирні будинки в Докучаєвському та Рогані», – пояснив Євген Іванов.

На Харківщині зараз відновлюють 8 закладів охорони здоров’я коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії: обласну дитячу лікарню, Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Дергачі, а також 6 амбулаторій – у селищі Старий Салтів, селах Лісне, Малі Феськи, Черкаська Лозова.

Роботи повністю завершені в селах Руська Лозова та Великі Проходи. За кошти обласного бюджету проводиться ремонт в обласній травматологічній лікарні.

«Тривають роботи з відновлення адміністративних будівель у місті Ізюм та селі Руська Лозова. За планом завершити ремонт об’єктів мають у жовтні-листопаді наступного року», – додав Євген Іванов.

Тривають роботи з відновлення 3 закладів освіти – в Старому Салтові, Мерефі та Люботині. Ще на одному об’єкті – в Чугуєві – триває процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Агентство Телевидения Новости