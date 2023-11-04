Зеленський: Ніхто з ЄС і США не тисне на Україну щодо переговорів з рф

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з росією.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«На сьогодні ніхто з лідерів Євросоюзу та Сполучених Штатів не тисне на мене (для проведення переговорів з росією» – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, усі знають його ставлення питання переговорів з Москвою, яке збігається зі ставленням українського суспільства.

«Щоб ми зараз сіли говорити з росією, розмовляли і щось їй віддавали – такого не буде», – резюмував Зеленський.

Агентство Телевидения Новости