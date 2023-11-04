У Харкові п’яний чолов’яга напав на бригаду «швидкої», а потім вдарив жінку поліціянта

При обслуговуванні екстреного виклику на проспект Слави, стався черговий напад на бригаду та співробітників поліції.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Прибувши на адресу виклику, було виявлено чоловіка в стані алкогольного спʼяніння і жінку, яка представилася його мамою.

На момент огляду чоловік мав напад бронхіальної астми та потребував надання допомоги, але без пояснень почав лаятися і напав на бригаду, ударив фельдшера по обличчю.

Бригада не вагаючись натисла тривожну кнопку та покинула місце виклику і, дочекавшись патруль поліції, який прибув через 6 хвилин, повернулися до пацієнта.

Незважаючи на присутність співробітників правоохоронних органів, пацієнт поводився агресивно на момент надання медичної допомоги, і як наслідок під час затримання вдарив співробітницю поліції по обличчю.

Бригада проїхала разом з поліціянтами до відділку, де за фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Поліцейській надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано до ЛШМД (відділення нейрохірургії) з попереднім діагнозом : ЗЧМТ. Струс головного мозку. Забій мʼяких тканин обличчя.

У фельдшера бригади – забій мʼяких тканин правої вилиці.

Агентство Телевидения Новости