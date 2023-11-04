Окупанти мають втрати та перегруповуються біля Куп’янська – Сирський

На ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії та наразі проводить перегрупування.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп’янського лісу, Першотравневого та Орлянського.

Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська.

«Сили оборони професійно виконують задачі – за останній тиждень на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими – 220, пораненими – 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон», – повідомив Сирський.

Агентство Телевидения Новости