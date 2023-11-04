У Дергачах завершують відбудову двох найбільш пошкоджених житлових комплексів

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, його заступник Михайло Харнам оглянув хід відновлювальних робіт у Дергачівській громаді.

Про це повідомляють в ХОВА.

З 17 багатоповерхівок, які відновлюються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету, частина вже повністю готова.

«До ладу приведені розбиті покрівлі, дахи, димоходи та стіни. Замінено побиті вікна та облаштовано вхідні групи. Утеплено, відштукатурено та пофарбовано фасади.

В місцях загального користування виконано внутрішні будівельні роботи», – повідомив Михайло Харнам.

Окрім житлового фонду, аварійно-відновлювальні роботи в Дергачах тривають і на місці зруйнованого окупантами минулоріч Центру первинної медико-санітарної допомоги.

«У новому приміщенні практично готові фундамент, коробка та внутрішні перегородки. На черзі – покрівля та прокладання інженерних мереж», – наголосив заступник начальника Харківської ОВА.

Він зауважив, що приміщення оновленого закладу охорони здоров’я матиме більший простір та функціонал, а також нові можливості з надання медичної допомоги місцевим жителям.

Агентство Телевидения Новости