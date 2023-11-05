На харківському блокпості затримали озброєного чоловіка

Протягом доби з 4 по 5 листопада поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 889 повідомлень про правопорушення та події.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час несення служби на стаціонарному посту правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 47-річного водія. Під час поверхневої перевірки у кишені чоловіка виявили дві гранати та упаковку патронів 5,45 мм.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2430 транспортних засобів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости